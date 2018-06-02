Rusya işçi alımı 2018 – 2019

Hem yurtdışı deneyimi olması için hem de maaşların dolgunluğu sebebiyle ilginin büyük olduğu ülkelerden biri de Rusya. Ajanshaber de sizler için Rusya işçi alımı 2018 – 2019 konusundaki tüm detayları haber haline getirdi.

Rusya iş başvuruları konusunda oldukça ilgi gören ve farklı dallarda işçi alan bi ülke. Birçok yabancı ve Türk firmanın da çalışmalarını yürüttüğü Rusya'ya bu yıl da işçi alımı yapılması planlanıyor. Peki 2018-2019 Rusya işçi alımı ne zaman,Rusya işçi alımında dikkat edilen hususlar neler, Rusya işçi alımı için nasıl başvuru yapılır, Rusya'da çalışmak için gerekli izinler neler, Rusya da çalışan Türk firmalar hangileri? Tüm sorularınız için Ajanshaber detaylı bir araştırma yaptı...

Dilerseniz merakla beklediğiniz cevaplara geçelim...

Rusya çalışma bakanlığının vermiş olduğu verilerde, ülke genelnde projeleri olan şirketler için toplam 5 milyon yabancı işçi kontenjanı verildiği yönündedir. Yatırımcıların ülkeye getirebilecekleri yabancı personellerin yüzde 90 lık bölümünün işçi statüsünde olma şartı konulmuştur. Rusya özellikle yapılan yatırımlar ile bir çok sektörde ön plana çıkmış durumdadır. Sadece geçen yıl Rusya'da iş yapmak isteyen 330 bin şirket devlet makamlarına başvuruda bulundu.

İşçi Alımları Hangi Sektörlerde?

Türkiye’den her yıl artan oranlarda iş talebi gerçekleşmektedir. Yurtdışında çalışmak isteyenler için vize şartının da olmaması çoğu çalışan için ülkeyi cazip kılıyor. Aynı zamanda stajyerlik gibi iş olanakları da sunan ülkede farklı pozisyonlarda çalışma alanları bulunmaktadır. Bunların en başında ise:

-İnşaat -Gıda -Ticaret -Eğitim alanı gibi sektörler başta gelmektedir.

Rusya İşçi Alım Pozisyonları

Ülkedeki Türk ve diğer yabancı firmalar tarafından yapılan işçi alımları arasında;

-Şantiye çalışanları -Mimar-Mühendis -Teknik ressam --Ofis işleri gibi

Alanlarda çalışmak üzere eleman alımları yapılmaktadır.

Rusya iş ilanları vasıfsız ve vasıflı birçok çalışan için farklı olanaklar sunmaktadır. Çalıştığınız alana göre ise kazançlarınız farklılık göstermektedir. İnşaat sektöründe alımların yoğun olduğu ülkede Türk firmalara da başvuru olanağına sahipsiniz.

Rusya İşçi Alımında Aranan Özellikler

Genel olarak sektöre ve çalışma pozisyonuna göre farklılık göstermektedir. Her yıl açılan kontenjanlara göre işçi alımları yapılır. Genel olarak ise;

-Vasıflı elemanlarda eğitim durumu bilgisi, yabancı dil, iş deneyimi -Vasıfsız elemanlarda; çalışılan şirket durumu, iş deneyimi, mesleki yeterlilik gibi nitelikler aranmaktadır.

Rusya Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

Rusya çalışma vizesi başvuruları Rusya’nın Türkiye’deki diplomatik misyonları tarafından kabul edilmekte olup şahsen veya danışmanlık hizmeti veren kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Çalışma başvurusunda bulunan kişi bulaşıcı hastalık riskine dair testleri yaptırmalı ve Rusya’da çalışacağı firma ile yapığı iş sözleşmesini evrakları arasında bulundurmalıdır.

Rusya’da çalışacak olduğunuz firma Rusya’daki İşçi Bulma Kurumuna sizin istihdamınıza yönelik başvuruda bulunur. İşçi Bulma Kurumuna yapılan başvuru yine Rusya’daki Yabancı İş Gücü çalışma İzni başvurulmadan 30 gün önce yapılması gerekmektedir. Yabancı İş Gücü alınan kadar 15 günde bir İşçi Bulma Kurumuna ilgili iş pozisyonlarıyla ilgili bildirimde bulunulmalıdır.

İşçi Bulma Kurumuna Yabancı İşçi Çalışma İzni başvuruda bulunduktan sonra 30 takvim günü geçmesi gerekiyor ve bütün bu süreçlerin toplamı 60 günü bulabiliyor.

Rusya Çalışma Vizesi Gerekli Belgeler

Rusya Çalışma İzni başvurusu sonucunda iznin alınması 30 gündür ve aşağıdaki evrakların hazırlanması gerekmektedir.

Pasaport fotokopisi – Noter tasdikli Rusça çevirisi Apostil ile tasdik edilmiş diploma fotokopisi (Rusya’daki noterden onaylı) Sağlık sigortası zorunlu değildir ancak tavsiye edilir. 3x4 cm ebatında fotoğraf

Davetiye: Davetiye başvurusu çalışma İzni başvurusunun hemen ardından yapılabilmektedir ve çıkış süresi 7 ila 10 gündür ancak bu davetiye 3 aylık dönemi kapsayan tek giriş hakkı tanıyan bir davetiyedir. Eğer mevcut durumda Çalışma vizesi ile Rusya Federasyonunda kalınıyorsa mevcut şirketin davetiyesine gerek kalmamaktadır.

Rusya'ya İşçi Götüren Firmalar Hangileri?

Enka Holding, altyapı, inşaat, gayrimenkul, enerji, ticaret, petrokimya alanlarında faaliyet gösteren firma, Kosova, Irak, Umman, Kazakistan, Romanya, Katar, Libya, Hollanda, Rusya, Azerbeycan, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Gürcistan, Hindistan da çalışmakta ve bu ülkeler için işçi alımı yapmaktadır.

Gama Holding, Gama Güç Sistemleri, Gama Ticaret ve Turizm, Gama Enerji, Gama Endüstri, Gama İnternational adındaki beş ayrı firmadan oluşan holding, çalışmalarının yarısını Türkiye'de diğer yarısını da yurt dışında Kazakistan, Bahreyn, Cezayir, Afrika, Libya, Suudi Arabistan, Ortadoğu, Irak, Rusya'da sürdürmektedir.

Rönesans Holding, dünyanın 24 ülkesin de faaliyet göstermektedir. - Ant Yapı san. Tic. A:Ş : Alt yapı hizmetleri, konut, turizm vb gibi konularda faaliyet göstermektedir.

Rusya Çalışma Vizesi Nasıl Uzatılır?

Rusya çalışma izni başvurusu ardından çıkan çalışma kartı alınmasına yönelik işlem 3 aylık süreyi kapsayan tek girişli davetiye ile Rus Konsolosluğuna başvuru sonucunda alınmaktadır. Ancak bu süre Rusya sınırlarına giriş yapıldıktan sonra uzatılabilmektedir.

Çalışma vizesiyle Rusya Federasyonuna giriş yapılıp ilgili kurumlara kayıtlar yapıldıktan sonra daha uzun süreli bir çalışma vizesi için başvuru süreci 14 gün içinde tamamlanabilmektedir. Plastik kart olarak da adlandırılan çalışma kartını süresi bu zaman zarfında uzatılmış olacaktır. Davetiyenin çıkması ve çalışma vizesinin uzatılması göçmenlik kaydının yapılmasıyla yakında ilişkilidir. Bu bağlamda Rusya Federasyonu Göç Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne de ayrıca kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Rusya Çalışma İzni ve çalışma vizesi işlemleri sonuçlandıktan sonra 10 iş günü içinde Rusya’daki vergi dairesine yazılı bildirimde bulunularak kişinin artık istihdam edilmeye başlandığı bilgisi iletilir. Bununla birlikte istihdam edilen kişi hakkındaki bilgiler 30 gün içinde İşçi Denetim Kurumuna yazılı olarak bildirilmesi bir zorunluluktur.

Çalışma kartı alındıktan sonra belli dönemlerde benzer bildirimlerin ilgili kurumlara yapılması gerekecektir.

Rusya Çalışma Vizesi Ücreti

Rusya çalışma vizesi ücreti talep edilen istihdam süresine göre değişebilmektedir. Burada hem Türkiye’den çalışma vizesi başvurusunda bulunan kişinin hem de Rusya Federasyonunda istihdam edecek firmanın yükümlülükleri vardır. Türkiye’deki başvurular Rusya konsolosluklarına yapılmaktadır ve ilk etapta çalışma izni talebi çalışma vizesi niteliği taşıdığından vize harç ücretleri olarak ödeme yapılması gerekir. Ancak yukarıda bahsedildiği şekilde Rusya’daki firmalara yapılan başvurularla uzatma işlemi yapılabildiğinden buna dair ücretlendirmeler Rusya’daki göçmen idaresi, işçi bulma kurumu, yabancı işçi çalıştırma kurumu gibi kurumların insiyatifindedir.

Kaynak: Ajanshaber