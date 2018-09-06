Rusya İdlib'e yapılan hava saldırısının görüntüsünü yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Esad rejimi ile birlikte operasyon başlatarak bomba yağdırdığı İdlib'e yapılan hava saldırısının görüntüsünü yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’e düzenlediği hava saldırısının görüntüsünü yayınladı. Tüm saldırıların köylerden ve şehirlerden uzaktaki teröristlerin teyit edilmiş mevzilerine yapıldığı ileri sürüldü.

RUSYA HAVA SALDIRISI GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye’nin İdlib şehrine yaptığı hava saldırısının görüntüsünü yayınladı. Bakanlık açıklamasında, iki Su-34 savaş uçağının Esad rejiminin terörist olarak adlandırdığı silahlı grupların mevzilerini bombaladığı belirtildi.

SALDIRILARIN ŞEHİRDEN UZAKTA OLDUĞUNU SAVUNDU

"Su-35S çok amaçlı savaş uçağının taşınabilir uçaksavar füze sistemleri ile El Nusra’ya ait silah depolarını imha ettiği" ifade edilen açıklamada, tüm saldırıların sadece köylerden ve şehirlerden uzaktaki teröristlerin teyit edilmiş mevzilerine yapıldığı ileri sürüldü.

Kaynak: Ajanslar