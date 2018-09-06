Rusya Hama’ya 15 hava saldırısı düzenledi!
Rus savaş uçakları, Suriye’nin orta-batı kesiminde yer alan Hama’daki Kafr Zita beldesine yönelik 15 hava saldırısı düzenledi.
Rus savaş uçakları, Suriye’nin orta-batı kesiminde yer alan Hama’daki Kafr Zita beldesine yönelik 15 hava saldırısı düzenledi. Bombalama sonucu insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı.
OPERASYONLAR DÜZENLİYOR
Rusya hava saldırıları ile ilgili, “Rusya İdlib’de hedefi belli operasyonlar yapıyor.” açıklamasını yapmıştı.
Kaynak: Ajanslar