Rusya'dan flaş adım! Duma'ya gidiyor

Rus yetkililer, perşembe günü kimyasal saldırının gerçekleştiği yere gideceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Korgeneral Viktor Poznihir, Rus askeri polisinin Duma'ya gireceğini söyledi.Duma'dan alınan toprak üzerinde yaptıkları analizlerde herhangi bir zehre rastlamadıklarını öne süren Poznihir, Nusra Cephesi ile bağlantılı Beyaz Baretliler grubunun kimyasal saldırı düzenlenmiş gibi gösterdiğini savundu.

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 500 kişinin kimyasaldan zehirlendiğine dair açıklamasına tepki gösteren Rus korgeneral, WHO'nun hem kendi itibarına zarar verdiği hem de savaş provokasyonu yaptığını iddia etti.

HOLLANDA: REJİM KLOR GAZI KULLANDI

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde geçen hafta sonu düzenlendiği kimyasal silah saldırısında klor gazı kullanıldığını düşündüklerini belirtti.

Blok, yaptığı yazılı açıklamada, Duma'daki görüntülerin "korkunç" olduğunu vurgulayarak, "Kimyasal silahların kullanılması, uluslararası hukukun ciddi ihlalidir. Yapılan saldırıda muhtemelen klor gazı kullanıldığını ve bunun muhtemelen Suriye rejimi tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Kimyasal silahın kullanılmasının her türlüsünü kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye rejiminin defalarca kimyasal silah kullandığının kanıtlandığının altını çizen Blok, olayı yakından takip ettikleri bilgisini paylaştı.

Suriye'de rejimin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Gündem 11 Nisan 2018 11:11 Esed'e büyük şok! Suriye'ye heyet gidiyorSuriye'ye kimyasal silah heyeti gidiyor.

Kaynak: Ajanslar