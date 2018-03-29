Rusya Dışişleri'nden Flaş Türkiye Açıklaması!"Bu Sorumlu Bir Davranış"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin, 'Skripal vakası' gerekçesiyle İngiltere'yle dayanışma adına Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, "Bu sorumlu bir davranış" ifadelerini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB ile çeşitli ortaklıklar konusunda müzakere aşamasında olan pek çok ülkenin aksine, Türkiye'nin, 'Skripal vakası' gerekçesiyle İngiltere'yle dayanışma adına Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, "Bu sorumlu bir davranış" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Londra’nın Rus diplomatların eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’ya konsolosluk erişimine izin vermeyerek uluslararası normları açık açık ihlal ettiğini söyledi.



Zaharova, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rus temsilcilerin yaralı Rus vatandaşlarına erişimine engel olunduğunu görüyoruz.

"Böylelikle, İngiltere açık açık uluslararası normları özellikle 1968 tarihli iki taraflı konsolosluk anlaşmasını ihlal ediyor.

"Bu belgenin 36. maddesi konsolosluk yetkilisinin kendi yetki bölgesinde kendi vatandaşı ile görüşmesini, ona tavsiyeler vermesini ve her türlü desteği sağlamasını ön görüyor.

"Londra şuana kadar hiçbir kanıt sunmadı ve yaşananların bir resmini çizmedi.

"Bir kez daha altını çizmek istiyorum; Rusya tarafının bu olayla hiçbir ilgisi yok ve Londra’dan bize gelen hiçbir resmi bilgi yok."

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Kaynak: Ajanslar