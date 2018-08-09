Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye gelecek. 13-14 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak bu görüşmede Suriye'deki son durum ele alınacak.

rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye gelecek. 13-14 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak görüşmede Suriye'deki son durum ele alınacak.

İDLİB İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler'in Suriye danışmanı Jan Egeland, az önce İdlib'le ilgili bir açıklama yaptı.

BM'nin eğer İdlib'de olası bir çatışma olması durumunda Türkiye'den sınırlarını açma talebinde bulunacağını ve daha fazla sivili almasını isteyeceklerini duyuran Egeland, milyonlarca sivilin tehdit altında olduğu İdlib'de olası bir çatışmayı engellemek için, Türkiye, Rusya ve İran'ın işbirliği içinde olacağını belirtti.

Kaynak: Ajanslar