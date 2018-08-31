Rusya, BM’nin Kuzey Kore raporunu engelledi

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya,Kuzey Kore ile ilgili bir raporunun yayınlanmasını içeriğindeki onay vermedikleri ve raporun bazı bölümlerinin yayınlanmadan önce internete sızdığı için engellediklerini söyledi.

Rusya, BMGK Yaptırım Komitesi'nin (1718 Komitesi) Kuzey Kore ve nükleer programına yönelik yaptırım uygulanmasına yönelik raporunu engelleyerek, raporda değişiklik talep etti.

ABD'nin New York kentinde gazetecilere konuşan Nebenzya "1718 Komitesi'nin raporunu engelledik, zira rapordaki bazı noktalar konusunda hemfikir değiliz" dedi.

Nebenya, Rusya'nın raporun herhangi bir kısmının gerektiğinden önce basına yansıtılmasından rahatsız olduklarını ve henüz resmi olarak yayınlanmayan raporla ilgili başka ayrıntı veremeyeceğini ifade etti.

Raporla ilgili ayrıntıları veremeyeceğini Nebenzya "Biz ve diğer heyetler Komite'den basına bilgi sızıntıları konusunda endişemizi dile getirdik. Konunun incelenmesini istedik. Ama bazı üyeler bunda pek istekli değil. Ama Moskova olarak bu konuyu bizzat takip etmek istedik. Yapılan sızıntılar kabul edilemez ve komitenin çalışma prensiplerine aykırı" dedi.



Kuzey Kore'ye yaptırım uygulanmasına yönelik rapor 4 Ağustos'ta Reuters haber ajansına sızmıştı. Rapora göre, 6 ay inceleme gerçekleştiren bağımsız uzmanlar, Pyonyang'ın nükleer programını durdurmadığı ve Ortadoğu ile Afrika'daki bazı ülkelere silah sevkiyatı yaparak BM yaptırımlarını ihlal ettiği ileri sürüldü. Kuzey Kore'nin silah sevkiyatı yaptığı gruplar arasında Suudi Arabistan öncülüğündeki Husilerin olduğu da iddia edildi. Kuzey Kore ayrıca gemi yoluyla yaptırımlara aykırı olarak yakıt, kömür ve petrol sevkiyatı yapmakla suçlandı.

Kaynak: Ajanslar