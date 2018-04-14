Rusya Birleşmiş Milletler'i olağanüstü toplantıya çağırdı
Amerika ve müttefiklerinin Şam'a saldırısından sonra Rusya, BM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Saldırıda başkent Şam'daki askeri noktalar hedef alındı.
Gündem14 Nisan 2018 08:35Suriye saldırısına Ankara'dan ilk tepkiDışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada," Kimyasal saldırıların tekrarı olmamalı. İnsanlığın vicdanına tercüme olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz."sözlerine yer verildi.
RUSYA'DAN BM'YE ÇAĞRI
Bu harekat sonrası Rusya, BM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.
Gündem14 Nisan 2018 09:05İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...
Kaynak: Ajanslar