Rusya ABD'nin İran yaptırımlarına tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak ABD'ye tepki gösterdi.

ABD'nin İran'a karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin bir açıklamada Rusya'dan geldi.

TEK TARAFLI TÜM YAPTIRIMLARI KINIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararları aradan çıkartan tek taraflı tüm yaptırımları kınıyoruz. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları tekrar uygulamaya koyması nedeniyle hayal kırıklığına uğradık" denildi.

AB, FRANSA, İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN ORTAK AÇIKLAMA



Avrupa Birliği (AB), Fransa, İngiltere ve Almanya'dan dün yapılan ortak açıklamada, "AB hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlı olunduğu" belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün Twitter hesabından, yaptırımların başladığını Kasım ayında daha çok artacağını söyleyerek, "İran'la iş yapan ABD'yle yapamaz" demişti.

Kaynak: Ajanslar