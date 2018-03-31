Rusya 49 diplomatı sınır dışı edecek
23 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararından sonra harekete geçen Rusya Dışişleri Bakanlığı, 49 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
Rusya ile İngiltere arasında yaşanan gerilimin ardından 23 ülke, Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.
SKRİPAL MİSİLLEMESİ
Tarih sayfalarında "Skripal vakası" olarak yerini alacak gerilimin ardından Rusya'dan misilleme geldi.
Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelerin bu adımlarına aynı şekilde karşılık verildi.
19 ÜLKE: 49 DİPLOMAT, 1 ASKERİ ATEŞE
Moskova yönetimi, 19 ülkeden 49 diplomat ve 1 askeri ateşenin sınır dışı edileceğini açıkladı.
İŞTE O ÜLKELER
İtalya: 2 diplomat
Finlandiya: 1 diplomat
Polonya: 4 diplomat
Litvanya: 3 diplomat
Hollanda: 2 diplomat
Letonya: 1 diplomat
İsveç: 1 diplomat
Estonya: 1 askeri ataşe
Çekya: 3 diplomat
Almanya: 4 diplomat
Ukrayna: 13 diplomat
Moldova: 3 diplomat
Romanya: 1 diplomat
Norveç: 1 diplomat
İspanya: 2 diplomat
Hırvatistan: 1 diplomat
Danimarka: 2 diplomat
İrlanda: 1 diplomat
Kanada: 4 diplomat