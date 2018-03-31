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31 Mart 2018 11:51 | Son Güncelleme: 31 Mart 2018 11:54

Rusya 49 diplomatı sınır dışı edecek

23 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararından sonra harekete geçen Rusya Dışişleri Bakanlığı, 49 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya 49 diplomatı sınır dışı edecek

Rusya ile İngiltere arasında yaşanan gerilimin ardından 23 ülke, Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

SKRİPAL MİSİLLEMESİ
Tarih sayfalarında "Skripal vakası" olarak yerini alacak gerilimin ardından Rusya'dan misilleme geldi.

Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelerin bu adımlarına aynı şekilde karşılık verildi.

19 ÜLKE: 49 DİPLOMAT, 1 ASKERİ ATEŞE
Moskova yönetimi, 19 ülkeden 49 diplomat ve 1 askeri ateşenin sınır dışı edileceğini açıkladı.

İŞTE O ÜLKELER
İtalya: 2 diplomat

Finlandiya: 1 diplomat

Polonya: 4 diplomat

Litvanya: 3 diplomat

Hollanda: 2 diplomat

Letonya: 1 diplomat

İsveç: 1 diplomat

Estonya: 1 askeri ataşe

Çekya: 3 diplomat

Almanya: 4 diplomat

Ukrayna: 13 diplomat

Moldova: 3 diplomat

Romanya: 1 diplomat

Norveç: 1 diplomat

İspanya: 2 diplomat

Hırvatistan: 1 diplomat

Danimarka: 2 diplomat

İrlanda: 1 diplomat

Kanada: 4 diplomat

Etiketler: rusyaingiltere


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