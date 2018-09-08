Rusya 3 saatte 60 bombardıman yaptı!

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimindeki Hamaillerinde hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve orta kesimindeki Hamaillerinde hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları ile rejimin helikopterleri, sabah İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçesi, Habit beldesi, Sirce, Huveyin, Abidin ve El Hülübbe köyleri Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesindeki sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırdı.

İdlib'in Han Şeyhun ilçesindeki bir sivil savunma merkezi de saldırılara maruz kaldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Abidin'de 4 ve El Hülübbe köyünde 1, toplam 5 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı." dedi.

SOSYAL MEDYADAN BİLGİ VERDİLER



Diğer yandan muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkilileri, saldırılara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımda "Hımeymim askeri üssünden kalkan Rusya'ya ait 3 ve Esed rejimine bağlı 2 helikopter Hama ve İdlib'in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırıları düzenledi." ifadesini kullandı.

26 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ



Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 26 sivil hayatını kaybetti. En az 51 kişi yaralandı.

Söz konusu sürede, Hama'nın kuzeyinden Keferzita beldesinde bir sivil savunma merkezi de düzenlenen hava saldırısında hizmet dışı kaldı.

REJİM VE RUSYA SALDIRILARA DEVAM EDİYOR



Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

3 SAATTE 60 BOMBARDIMAN



Bombardımanların yoğunlaştığı bölge İdlib'in güneyinde yer alıyor. Rusya, bu bölgeye sadece 3 saatte 60 bombardıman yaptı.

Kaynak: AA