Rusya 300 bin askerle tatbikat şovu yaptı: AB ambargoyu uzattı!

Avrupa Birliği, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi nedeniyle belirli Rusya, Ukrayna vatandaşlarına ve şirketlerine karşı uygulanan yaptırımları resmi olarak uzattı

Avrupa Birliği, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi nedeniyle belirli Rusya, Ukrayna vatandaşlarına ve şirketlerine karşı uygulanan yaptırımları resmi olarak uzattı.

6 AY DAHA YAPTIRIM UYGULANACAK



Azatlık Radyosu'nun Brüksel muhabiri Rikard Jozwiak Twitter’da yaptığı açıklamada AB’nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmesi nedeniyle 155 kişi ve 44 şirkete karşı yaptırımları 6 ay daha uzattığını bildirdi.

Avrupa Birliği diplomatları 3 Eylül’de, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi nedeniyle belirli Rusya, Ukrayna vatandaşlarına ve şirketlerine karşı uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı almıştı.

Sözde “Donetsk Halk Cumhuriyeti” (DNR) terör örgütü lideri Aleksandr Zaharçenko’nun ölümünden sonra bir kişilik küçülen yaptırım listede 154 kişi ve 44 şirket yerini alıyor.

PUTİN UMURSAMADI



AB'nin yaptırım kararı Rusya'yı pek de rahatsız etmedi. Öyle ki son 40 yılın en büyük tatbikatını Sibirya steplerinde Vostok 2018 tatbikatını komuta eden Putin, AB ev ABD'ye karşı gözdağı niteliğindeki dev organizasyonu devam ettiriyor.

Putin, komuta kademesi ve Rusya ile birlikte tatbikata katılan ülkelerin liderleri ile Vostok-2018'i takip ediyor.

Kaynak: Ajanslar