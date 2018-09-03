Ruslardan ABD'ye tepki: Dolar yakıp Apple ürünleri parçaladılar

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ederken Ruslar bu duruma büyük tepki gösterdi. Bu sebeple Putin'e destek için ABD Doları yaktı, Apple marka ürünleri parçaladılar.

ABD ile Rusya ilişkileri hemen her dönemde gerginliklere sahne olmuştur. Ancak içinde bulunduğumuz son yıllar, özellikle ABD'nin Orta Doğu hakimiyet ve Rusya'nın Akdeniz üstünlük çabalarına sahne oldu. Bu durum da iki ülke arasında görülmemiş siyasi-ekonomik gerilimlere neden oldu.

TEPKİ VİDEOSU ÇEKTİLER

ABD'nin yaptırımları ile devam eden bu sürece Ruslar büyük tepki gösterdi. Halk ülkenin belli başlı kentlerinde Apple marka ürünleri parçaladı, dolarlarını yaktı.Rusya'da Putin destekçisi bir grup, bir araya gelerek bir video hazırladı. Bu videoda ABD'ye tepki öne çıakrken Washington'un uyguladığı politikalara tepki gösterildi. Videoda bir grup kadının elinde Apple marka tableti parçaladığı görülürken, kadınlardan birinin hırsını alamayarak telefona silah ile vurduğu görülüyor.

Videonun ilerleyen kısımlarında ise bir başka grubun açıklama yaparak ABD'ye tepki gösterdiği ve içinde ateş yanan bir kovaya ABD Dolarları attığı görülüyor. Kadınların yanan kovayı dolarlarla doldurduğu sırada "bizim dolarla işimiz yok, rubleyi seviyoruz" dediği duyuluyor.

Kaynak: Ajanslar