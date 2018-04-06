Ruslar Akkuyu projesinde kararlı
Rusya Eneri Bakanı, Akkuyu Nükleer Santrali'nin tamamlamak için yatırımcılara bağlı olmadıklarını söyledi.
Rusya Eneri Bakanı: "Başka yatırımcı bulamazsak bile Akkuyu Nükleer Santrali, inşaatı tamamlayabiliriz."
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Gündem17 Mart 2018 13:19İran'dan ABD ve Batı'ya "Nükleer anlaşma ve Astana" tepkisiİran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İran'ın barışçıl nükleer kapasitesini geliştirme çabalarını sürdürüyoruz. ABD bir hata yapar ve anlaşmadan ayrılırsa bu Amerikalılar için kesinlikle acı verici bir hata olacaktır." dedi.
Kaynak: Gündem