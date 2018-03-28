Rus Uçakları SSCB'den Sonra İlk Kez ABD'ye Askeri Uçuş Gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus denizaltısavar uçaklarının Kuzey Kutbu üzerinden Kuzey Amerika'ya SSCB döneminden bu yana ilk kez askeri eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi gerekçesiyle İngiltere, ABD, Kanada ve bir dizi AB ülkesinin Rusya'ya karşı ortak politika izlediği bir dönemde Moskova'dan askeri alanda önemli bir hamle geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda konuşan Şoygu, "Sovyetler döneminden bu yana Rus denizaltısavar uçakları Kuzey Kutbu üzerinden Kuzey Amerika'ya ilk kez uçuş gerçekleştirdi" dedi.

"ARKTİK, ÖNCELİKLER ARASINDA"

Savunma Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2012 yılında verdiği talimatlar doğrultusunda, Kuzey Filosu'nun ve genel anlamda Arktik'in geliştirilmesi ile modernizasyonunun, Rusya Savunma Bakanlığı'nın öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

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"YARI YARIYA MODERNLEŞTİRDİK"

Şoygu, ''Birliklerimizi silahlandırmaya devam ediyoruz. Askerlerin konuşlandırılmasına yönelik tesislerin inşası devam ediyor. Filodaki modern silah ve askeri teçhizat oranı bu yılbaşında yüzde 46'ya ulaştı'' diye konuştu.

"KUZEY FİLOMUZU GÜÇLENDİRMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Sadece 2017 yılında Kuzey Filosu'nda 5 hücum bot, 7 lojistik gemisi, 9 uçak ve 10 hava savunma radar sistemi dahil 1090 modern askeri teçhizatın kullanıma alındığını aktaran Şoygu, filonun bu yıl 'İlya Muromets' adlı yeni buzkıran gemisiyle güçlendirildiğini, 'Elbrus' lojistik gemisinin de bu yıl envantere dahil edileceğini kaydetti.

"YENİ TESİSLER İNŞA EDİLİYOR"

Son yıllarda Rusya, yeni askeri tesisler inşa ederek ve Arktik'e daha fazla birlik ve askeri teçhizat göndererek kuzey sınırlarındaki savunma kapasitesini belirgin şekilde artırdı.

TOPLAM 4 ÜS BULUNUYOR"

Rusya'nın bugün itibarıyla Arktik'te Kuzey Filosu'na bağlı 'Arktik Trilistik' (Arktik Yoncası) adlı askeri üssü de dahil 4 üssü bulunuyor.

EN KUZEYDEKİ TEK DAİMİ YAPI

Arktik Trilistik, ekvatorun 80 derece kuzey paralelinde inşa edilen dünyanın tek daimi yapısı olma özelliği taşıyor.