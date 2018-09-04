Rus uçakları İdlib'i vurdu!

Suriye'de muhaliflerin elindeki son büyük şehir olan İdlib'e Esed rejiminin operasyon ihtimalleri üzerinde konuşulurken, Rusya 22 gün sonra İdlib'e hava saldırısı düzenledi.

Rusya'ya ait savaş uçakları, 22 günün ardından İdlib'e hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'de 4 milyona yakın sivil, Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonundan endişe duyuyor.



Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.

'İDLİB'E MÜDAHALE FELAKET OLUR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'de ateşkesin bozulması Suriye için, bölge için felaket olur. İnsani bakımdan bir felaket olur. İdlib bölgesi, Astana ile belirlenen çatışmasızlık bölgelerinden son kalanıdır. 3,5 milyon insan burada yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Tahran'da Ruhani ve Putin'le görüşecek. Ama biz zirve öncesi temasları sürdürüyoruz ki buradan olumlu sonuç çıksın" diye konuştu.

TRUMP'IN İDLİB AÇIKLAMASI



ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e "düşünmeden" saldırmaması gerektiğini belirterek, "Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Suriye'nin İdlib'de girişeceği muhtemel bir saldırganlığın ABD tarafından "zaten tehlikeli bir çatışmanın tırmanması olarak" görüleceğini belirtmişti.

AVRUPA'DAN AÇIKLAMALAR



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, “İdlib’e olası bir saldırı, zaten yeterince acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir.”dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "idlib konusunda Rusya ve Türkiye ile çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "İdlib'de insani bir felaketin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

Kaynak: Ajanslar