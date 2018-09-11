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11 Eylül 2018 08:01 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2018 08:02

Rus turistlerin altına olan ilgisi arttı

Yerli alıcının azaldığı dönemde Rus turistlerin altına olan ilgisi arttı.

Rus turistlerin altına olan ilgisi arttı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını 1.657,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 248,50 liradan işlem gördü.

GRAMA TALEP DAHA FAZLA

Çeyrek altının pahalılığı sonrası insanlar gram altına yöneldi. Gram altın fiyatı da 248 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Başta Ruslar olmak üzere müşteriler çoğunlukla yabancı. Turistler altın piyasasını hareketlendirmiş durumda.

YERLİ ALICI AZ

Yerli alıcı sayısı ise en düşük dönemlerinden birini yaşıyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: AltınTurist


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