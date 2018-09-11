Rus turistlerin altına olan ilgisi arttı
Yerli alıcının azaldığı dönemde Rus turistlerin altına olan ilgisi arttı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını 1.657,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 248,50 liradan işlem gördü.
GRAMA TALEP DAHA FAZLA
Çeyrek altının pahalılığı sonrası insanlar gram altına yöneldi. Gram altın fiyatı da 248 lira seviyelerinde işlem görüyor.
Başta Ruslar olmak üzere müşteriler çoğunlukla yabancı. Turistler altın piyasasını hareketlendirmiş durumda.
YERLİ ALICI AZ
Yerli alıcı sayısı ise en düşük dönemlerinden birini yaşıyor.
Kaynak: Ajanslar