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30 Nisan 2018 14:47 | Son Güncelleme: 30 Nisan 2018 15:18

Rus savaş uçakları Suriye'yi vurdu: Çok sayıda ölü var

Humus'ta Rus savaş uçakları ve Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rus savaş uçakları Suriye'yi vurdu: Çok sayıda ölü var

Beşşar Esed rejimini destekleyen Rus savaş uçakları, Suriye’nin Humus kentinin Rasten ilçesinde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı. Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu bölgede büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Esed


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