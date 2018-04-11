Rus milletvekillerinden şok istek!

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rus milletvekillerinin ABD'nin Suriye'ye muhtemel bir saldırısında Putin'in harekete geçmesini istediklerini yazdı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, şahin Rus milletvekillerinin Rusya lideri Vladimir Putin'e Suriye'ye fırlatılacak ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı.

"RUSYA VURMALI"

Daha önce Rusya'nın paraşüt birliğinde albay olarak görev yapan Frants Klintsevich, ABD'nin savaş gemisinden füze atılması halinde "Rusya bu Tomahawk füzelerini vurarak düşürmeli" dedi.



"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALI"

Parlamento Savunma Komitesi'nin başındaki Vladimir Shamanov ise, Moskova'nın Suriye'deki 'yasa dışı eylemlere' yanıt vereceğini savundu, "Gerekirse askeri önlemler alınmalı" ifadesini kullandı.

Haberde Rusya'nın Salı akşamı askeri tatbikat yaptığını ve alçaktan uçan uzun menzilli kruz füzelerini tespit etmek ve yok etmek üzerine çalıştığı belirtildi.

"TRUMP BASKI ALTINDA"

Daily Telegraph'a göre ABD Başkanı Donald Trump da Beşar Esad'a askeri bir yanıt verilmesi için Cumhuriyetçi senatörlerin baskısı altında. Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham, Trump'ın Suriye'yi vurmamasının başkanlık döneminin en büyük hatası olacağını söyledi.

Dünya 11 Nisan 2018 09:11 Suudi Arabistan'dan PKK'ya 300 TIR'lık yardımSuudi Arabistan'ın, PKK/YPG'li teröristlere 300 TIR dolusu yardım gönderdiği ortaya çıktı.

Kaynak: Ajanslar