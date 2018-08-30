Rus Dışişleri'nden yeni vize açıklaması

Rusya Dışişleri, Türkiye ile vize kolaylığı ile ilgili görüşmelerin sonbaharda düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Maria Zaharova, Rusya ve Türkiye’nin bazı kategorideki vatandaşlar için vize rejiminin kolaylaştırılmasına yönelik görüşmelerinin sonbaharda planlandığını açıkladı.

SONBAHAR BEKLENİYOR

Zaharova yaptığı açıklamada, “Vize konularının görüşülmesi için en uygun profesyonel alan konsolosluk sorunlarından sorumlu uzmanların ikili görüşmeleridir. Uzmanların bu yöndeki görüşmesi sonbaharda planlanıyor” dedi.

Zaharova, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucunda çeşitli kategorideki vatandaşlar için karşılıklı olarak seyahat rejiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili anlaşmaların gerçekleştirilmesi mekanizmasının oluşturulmasına karar verildiğini anımsattı.

Kaynak: Ajanslar