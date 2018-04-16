Rus Bakan Lavrov'dan flaş sözler!

Rus Bakan Sergey Lavrov, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırının "tezgâhlandığını" savundu.

Lavrov, bölgedeki gelişmelerle ilgili İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulundu.Rus bakan, Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendiği belirtilen bölgeye ülkesinin müdahalede bulunduğu iddialarını reddederek, şunları kaydetti:

"Rusya'nın bölgeye müdahale etmediğinin garantisini verebilirim. Diğer devlet başkanlarına kaba davranamam, kendi ülkemin başkanına da kaba olamam ancak Fransa, İngiltere ve ABD'nin liderlerinden bahsettiniz. Açıkça konuşmak gerekirse, onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haberlere ve sosyal medya ağlarına dayanıyor."



"TEZGAHLANDI"

Duma'da kimyasal saldırı yaşanmadığını ileri süren Lavrov, "Yaşanan şey, olay tezgâhlanmıştır." ifadesini kullandı.

Lavrov, İngiltere dahil Batılı güçlerin Rusyaile iletişim kanallarını kapattığını belirterek, taraflar arasındaki iletişim eksikliği sebebiyle ülkesi ve Batı'nın Soğuk Savaş'tan daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Gündem 16 Nisan 2018 15:58 Rusya'dan çok kritik 'Macron' açıklaması!Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'ye gerçekleştirdikleri saldırı ile Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiyi bozduklarını belirtmişti. Kremlin bu iddiaları yalanladı.

Kaynak: Ajanslar