Rumlar İstanbul'a yürüyecekmiş: En son yürümek istediklerinde bakın ne olmuştu!

Türkiye ile özellikle doğalgaz ve enerji yatakları konusunda devamlı olarak gerilim ortamı oluşturan Güney Kıbrıs'tan Ankara'ya yönelik oldukça komik bir tehdit geldi.

Rum kesiminde yayınlanan bir gazetede yer alan bir yazıda, Rum kesiminin Yunanistan'a bağlı askerlerinin İstanbul boğazına doğru ilerlemesinin zamanının geldiği belirtildi.

Türkiye ile özellikle doğalgaz ve enerji yatakları konusunda devamlı olarak gerilim ortamı oluşturan Güney Kıbrıs'tan Ankara'ya yönelik bir tehdit geldi. Rum kesiminde yayınlana bir gazetede yer alan bir yazıda, Türkiye, boğazları işgal ile tehdit edildi.



"BOĞAZLARA İLERLEME ZAMANI"

Yazıda, Türkiye'nin doğalgaz arama tarama faaliyetleri ile Rum kesiminin alanlarını ihlal ettiği ve özellikle Kıbrıs barışı konusunda olumsuz bir tavır takındığı iddia edilirken, yaşanan bu gelişmelere karşı Rum kesiminin Yunanistan'a bağlı askerlerinin İstanbul boğazına doğru ilerlemesinin zamanının geldiği belirtildi.

KOMİK TEHDİT

Özellikle Yunanistan ile yaşanan gergin ilişkiler nedeniyle dolaylı olarak artan ve doğalgaz arama tarama faaliyetlerine karşı sorun çıkartan Rum yönetiminin bu tehdit dolu bu tavrı, "yüzölçümü Çanakkale kadar olan bir ülkenin komik tehdidi" olarak yorumlandı.



EN SON YÜRÜMEK İSTEDİKLERİNDE BAKIN NE OLMUŞTU

14 Ağustos 1996 tarihinde Magosa sınır kapısındaki protestolar olmuş daha sonrasında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarına geçerek sınırda asılı olan Türk Bayrağı'nı indirmeye çalışan Rum Solomos Solomou, Türk askerinin "Dur" emrini ve göndere tırmanırken yanından geçen uyarı ateşini dinlemeyip, eylemine devam etmesi ve akabinde bayrağı indirmek üzere iken boynundan vurularak öldürülmesiyle son bulmuştu.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Olay kameralar tarafından saniye saniye görüntülenmişti. Solomu bu eylemi gerçekleştirirken ağzında sigara olması dikkatleri çekmiş ve sigara üzerine yapılan incelemede uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: ajanslar