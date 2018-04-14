Ruhani, ''Esed'i aradım''
ABD ve müttefikleri tarafından Suriye'ye düzenlenen saldırı sonrası İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Esed'i aradığını açıkladı. Esed saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'ye düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Saldırı Ortadoğu'da yıkıma neden olacak" açıklamasında bulundu.
RUHANİ'DEN ESED'E TELEFON
Ruhani Esed'i aradı 'İran Suriye'nin arkasında' dedi.
OPERASYON SONRASI ESED'DEN İLK AÇIKLAMA
Esed: Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı.Batının hava saldırıları Suriye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını arttıracak.
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Kaynak: Gündem