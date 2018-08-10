Ruhani'den destek: Trump'ı pişman edeceğiz!

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi'nin Ankara'da yaptığı temaslarla ilgili bilgi verdi.

ABD'nin Rusya ve İran'ın ardından Türkiye'ye de yaptırım uygulamaya başlamasıyla lira neredeyse dakika başı rekor düzeyde değer kaybederken Tahran Ankara'ya dayanışma mesajı verdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mahmud Vaizi, dünkü Ankara temaslarında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından çok ağır yaptırımları yürürlüğe koyması meselesini ele aldı.

RUHANİ'DEN ERDOĞAN'A DESTEK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yazılı mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileten Vaizi, Tahran’ın Amerikan yönerimini yaptıklarına pişman edene kadar direnme azmini aktardı.

ERDOĞAN: İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Erdoğan da Ruhani’nin mesajını almaktan memnuniyetini dile getirerek İran ile işbirliğini devam ettirme iradesini teyit etti.

İki ilişkilerin gelişmesi ve muhtemel engellerin giderilmesine vurgu yapan Erdoğan, yakın gelecekte Ruhani ile görüşme temennisinde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: ABD'NİN İRAN'A YAPTIRIMLARINA UYMAYACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Vaizi'ye ABD'nin İran'a ambagolarını Türkiye’nin uygulamayacağını teyit etti.

Çavuşoğlu ''Açık bir şekilde Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları uygulamayacağımızı ilan ettik'' dedi.

Vaizi de IRNA’ya yaptığı açıklamada ''Amerika’nın hem İran aleyhindeki ambargosu hem de iki Türk bakanı aleyhindeki ambargosu dünya tarafından kabul görmemiştir'' dedi.

Trump yönetiminin dünya meselelerine yeni bakışının, tüm söylediklerini diğer ülkeler tarafından uygulanması gerektiğini düşünmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Ruhani'nin Temsilcisi, şunları söyledi:

'EN ÖNEMLİ SERMAYE BAĞIMSIZLIK'

''Bağımsızlık ülkelerin en önemli sermayesidir. Hükümetlerin halklarının işbirliğine dayalı karar alma mekanizmalarına ABD'nin müdahale etmesi kabul edilemez.''

Washington'ın baskı ve ambargo uygulamasının İran’a münhasır olmadığını, Avrupa, Çin ve bazı Asya ülkeleriyle de ticari savaş başlattığını aktaran Vaizi, İran ile Türkiye’nin bölgenin iki güçlü ülkesi olarak üçüncü taraflara aldırmadan güçlü ilişkilere sahip olduğuna, ama bazı ülkelerin bundan memnun olmadığına dikkat çekti.

İran-Türkiye ilişkilerinin ve bölgenin önemli konularında işbirliklerinin etkili olduğunu belirten Vaizi, şöyle konuştu:

''İki ülkenin düşmanları, bu ilişkileri zedelemek istiyor, fakat iki ülke liderleri ve halkının uyanıklığı komployu suya düşürecektir.''

Kaynak: Ajanslar