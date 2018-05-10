Rooney Amerika yolcusu
İngiliz basını, Everton forması giyen Rooney'nin ABD takımlarından DC United'a transfer olacağını yazdı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Wayne Rooney'nin kariyerini ABD'de sürdüreceği iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan haberde, teknik direktör Sam Allardyce ile anlaşmazlık yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United ile prensipte anlaştığı kaydedildi.
Haberde, DC United'ın bonservis için 12 milyon sterlin ödeyeceği ifade edildi.
Everton altyapısından yetişen Rooney, 2004-2017 yıllarında Manchester United forması giydikten sonra eski takımına geri dönmüştü.
Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan İngiliz futbolcu, 11 gol attı.
Kaynak: Ajanslar