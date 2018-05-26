Ronaldo'nun şok görüntüsü!

Ronaldo'nun çekilen bir fotoğrafı gündem oldu. Bunun sebebi ise Portekizli yıldızın baldırlarındaki dikiş görünümlü çizgiler.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid-Liverpool maçı öncesindeki idmanda çekilen fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Portekizli yıldızın baldırlarındaki çizgilerin ilk bakışta dikiş izi gibi görülmesi şaşkınlık yaşattı.

Futbol kariyeri boyunca fiziksel güce önem veren Portekizli yıldızın bacakları bir çok kez haber konusu olmuştu. "Bacaklarımda bir damar daha gördüğümde motivasyonumu arttırıyorum" diyen Ronaldo'nun fiziksel görüntüsünün tek bir sebebi var o da ekstra çalışmalar.

Bacakları sigortalanmıştı

Real Madrid başkanı Florentino Perez, Portekizli yıldız için yaptırdıkları sigorta kapsamında oyuncunun bacaklarına bir şey gelmesi durumunda veya yıldız futbolcu hayatını kaybetmesi halinde kulübün 103 milyon euro tazminat alacağını belirtmişti. Kulüp, bu sigorta bedeli için ise anlaştığı firmaya yaklaşık yıllık 1 milyon euro ödüyor.

Önümde hala uzun bir zaman var.Biyolojik olarak 23 yaşındayım. 41 yaşına kadar futbol oynayabilirim. Kendimi iyi hissediyorum, mutluyum. Kendimden yana hiçbir şikayetim yok. Cumartesi günü başka bir final oynayacağız. Taraftarlar arkamızda olacak.



Kaynak: Ajanslar