Ronaldo'dan Juventus'a 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid deplasmanda Juventus'u 3-0 mağlup ederek yarı final yolunda büyük avantaj yakaladı.

Juventus Stadyumu'nda oynanan ve FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Real Madrid'in gollerini 3 ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 72. dakikada Marcelo attı.

Juventus'ta Paulo Dybala 45 ve 66. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

RONALDO'DAN HARİKA GOL

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo 64. dakikada tarihe geçecek bir gol attı. Juventus'un efsane kalecisi Buffon'un koruduğu kaleye muhteşem bir röveşata golü atan Ronaldo, sosyal medyada büyük yankı getirdi. Bu gol Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi golü olarak yorumlandı.

Kaynak: AA