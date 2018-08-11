Ronaldo'dan Juventus itirafı

İspanyol devi Real Madrid'de yaşadığı başarılı kariyer sonrası hayatına yeni bir sayfa açan ve Juventus'a transfer olan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, basına önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, Juventus'u tercih etmesinin nedenlerini anlatarak başlayan Ronaldo, bir gün mutlaka siyah-beyazlı ekipte forma giymek istediğini belirtirken, "Neden mi Juventus'a geldim? Çünkü harika bir kulüp. Çocukluğumdan beri takip ederim. Bir gün burada oynamak istiyordum. Dünyanın en büyük takımlarından biri ve ben de burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

''TARAFTARLARIN BENİ SEVDİĞİNİ HİSSETTİM''

Portekizli yıldız, Juventus'a transferinin en önemli etmenlerinden birinin taraftarlar olduğunu dile getirirken, "Gelmeye karar vermem için belirli bir an yoktu. Juventus ile son yıllarda birkaç kez karşılaştık ve İtalyan taraftarların beni sevdiğini hissettim. Juventus İtalya'nın en iyi takımı ve kolay bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

''O AN SEVGİM DAHA DA ARTTI''

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Juventus deplasmanında taraftarın kendisini ayakta alkışlamasından özellikle etkilendiğini dile getiren Ronaldo, "Juventus taraftarının geçen sezon beni ayakta alkışlaması şaşırtıcıydı. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Devler Ligi'nde tüm stat ayakta, inanılmazdı. Juventus'u seviyordum ama o an sevgim daha da arttı" diyerek itirafta bulundu.

İtalyan devine kupalar kazanmak için geldiğini söyleyen Ronaldo, temel amacının Juventus'u güçlü kılmak olduğunu söyledi ve, "Juventus'a katkı vermek, geliştirmek benim görevim olacak. Hem oyundan keyif almak hem de Juventus'u güçlü kılmaya çalışacağım. Amacım formda olmak, takıma yardım etmek, kupaları ve madalyaları almak" dedi.