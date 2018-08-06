Ronaldo tek başına forma rekoru kırdı!

Juventus'un yeni transferi olan Crisitano Ronaldo'nun formaları her 30 saniyede bir satılıyor. İtalyan ekibinin sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla kulübün forma satış rekorunu kırdığı bildirildi.

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalyan taraftarlarında büyük heyecan yarattı.

HER 30 SANİYEDE BİR SATILIYOR

İtalyan basınının haberine göre Juventus, bugüne kadar 55 bin Cristiano Ronaldo forması sattı. Geçen sezon toplamında 41 bin forma satan Juventus, sadece Ronaldo'nun forma satışlarıyla birlikte kulüp rekoru kırdı.

Juventus mağazalarında Cristiano Ronaldo formalarının tükendiği belirtilirken mağazada sadece az sayıda XXL boyutundaki formaların kaldığı kaydedildi.

Cristiano Ronaldo formalarının her 30 saniyede bir satıldığı ve bu satışlardan toplam 6.5 milyon euro kar edildiği öne sürüldü.

Kaynak: Ajanslar