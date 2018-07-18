Roj Scarpa'nın kurucu genel müdüründen ilham veren kuruluş hikayesi

Semra Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1989 Hatay Dörtyol doğumluyum. Uşak Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum. İş hayatına bir şirkette pazarlama ve satış yöneticisi olarak başladım. Şuan iş hayatıma kurmuş olduğum Roj Scarpa adlı ayakkabı markasıyla devam ediyorum.

Bir girişimci olarak Roj Scarpa adlı ayakkabı markanızın kuruluş hikâyesini anlatır mısınız?

Markanın fikri, fazla olan ayakkabılarımı değerlendirmek istememle ortaya çıktı. Yapacağım çalışmanın kadınlara yönelik olmasını istedim. Çünkü başta kendim olmak üzere kadınları iyi tanıdığıma inanıyorum. Özellikle tüketim sektöründe kadınların öncü olduğunun bilincinde olarak, Roj Scarpa markasını kurdum.

Türkiye’deki kalıplaşmış kadın rolü, çevresel tepkiler ve finansal destek bulma güçlüğü gibi sosyal ve kültürel zorluklarla karşılaştınız mı?

Son dönemlerde kadının iş hayatındaki alanı daha da genişledi. Ülkemizde kadınların iş hayatına girmesi konusunda ciddi atılımlar ve destekler yapılıyor. Aslında kadınlar ticari hayatta çalışmalarıyla daha geniş bir yelpaze oluşturabilirler. Biz Roj Scarpa markası olarak cesur bir adım attık ve bunu deniyoruz. Kadınların bu desteklerden faydalanıp çok daha kolay bir şekilde ticarete atılabileceklerini her fırsatta dile getiriyoruz. Özellikle, iş hayatında kadınlara yönelik olumsuz algıların ortadan kaldırılması gerektiği de vurgulanması gereken önemli konular arasında.

Girişimcilik üzerine herhangi bir eğitim aldınız mı?

Üniversite’deyken çeşitli kurslara gittim. Ayrıca okulda girişimcilikle ilgili derslerimiz mevcuttu. KOSGEB’in açmış olduğu girişimcilik kursuna da katıldım.

Ürün seçiminde dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir?

Ürün seçiminde rahatlık, kalite, model ve renkten önce gelir. Diğer unsurlar, kalite ve rahatlığa paralel olarak ürünü satacağımız hedef kitleye göre farklılık gösterir. Ürünün rengi, modeli ve görseli bu değişkenler arasında.

Müşterileriniz özellikle hangi tarz ayakkabı modellerini tercih ediyor?

Roj Scarpa geniş bir ürün yelpazesini barındırıyor. Topuklu ayakkabıdan spor ayakkabıya sandaletten terliklere birçok ürün çeşidimiz mevcut. Fakat müşterilerimiz daha çok rahatlığı benimseyen ve trend olan tarzları tercih ettikleri için bizim önceliğimiz de bu modeller.

Türkiye’deki kadın girişimcilere önerileriniz neler olur?

Öncelikle bulunduğunuz sektörü iyi tanıyın ve elinize geçen fırsatları değerlendirin. Daha sonra yaparım diyerek fırsatları kaçırmayın. Başarılı fikirleri ve yapacağınız işin profiline uygun iş modellerini inceleyin. Muhakkak internet satışına geçin ve internetin sunduğu imkanları çok iyi değerlendirin. Müşteri isteklerini göz önünde bulundurun ve hedef kitlenizi iyi analiz edin.