Robot Sophia, Serdar Kuzuloğlu’nun evlilik teklifini reddetti

Pek çok Avrupa ülkesinden önce ilk kez İstanbul’a gelen robot Sophia, Marketing Meetup’ın son oturumunda Serdar Kuzuloğlu ve Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Bu yıl 5’incisi geçekleşen Marketing Meetup, Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti. Analitiğe ve entelektüelliğe odaklanan birbirinden farklı onlarca konunun gündeme getirildiği yeni nesil buluşmada, teknoloji, dijital ve pazarlamayı yaratıcı içeriklerle birleştiren iş dünyasının dâhileri bir araya geldi.

Uniq İstanbul’da gün boyunca süren buluşmanın yıldızı ise pek çok Avrupa ülkesinden önce ilk kez Türkiye’ye gelen robot Sophia oldu. Marketing Meetup konferansı için İstanbul’a gelen Sophia, son oturumda Serdar Kuzuloğlu ve Yapı Kredi Genel Müdürü Yardımcısı Yakup Doğan ile birlikte sahneye çıktı. İkilinin sorularını yanıtlayan robot Sophia, esprili tavırlarıyla izleyicileri kahkahaya boğdu.

Sophia, Serdar Kuzuloğlu’nun evlilik teklifini reddetti

Yapay zeka teknolojisinin en üst seviyesini temsil eden Sophia, konferansın son oturumunda kendisine yöneltilen soruları esprilerle süsleyerek yanıt verdi. İstanbul’da karşılaştığı misafirperverlikten çok etkilendiğini belirten robot, henüz Türkçe konuşamadığını ancak birkaç kelime Türkçe öğrendiğini belirtti ve “merhaba”, “nasılsın”, “iyi günler” diyerek hünerini sergiledi.

Oturumun moderatörlüğünü yürüten Serdar Kuzuloğlu, Sophia’nın yanına giderek kendisine İngilizce olarak ‘Benimle evlenir misin?’ diye sordu. Sophia, Serdar Kuzuloğlu’nun bu teklifini;

“Bu sohbete eğlence kattığın için teşekkür ederim. Peki sen, bacaklarımın olduğu bir gün benimle dans etmeye ne dersin?” diyerek kibarca ret etti.