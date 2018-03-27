Robben Bombası Patlıyor!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’teki 9 sezonluk macerasının sonuna gelen Arjen Robben’e Beşiktaş’ın ilgisi sürüyor. Kartal, yıldız futbolcunun menajeri aracılığıyla görüşmeler yapıyor.

Yeni dönemde Şampiyonlar Ligi’nde daha büyük hedefleri bulunan Siyah-Beyazlılar’ın 34 yaşındaki futbolcuyu için menajeri aracılığıyla görüşmeler yaptığı bildirildi.

İlk etapta Hollanda’ya dönüp kariyerini ülkesinde tamamlamayı planlayan tecrübeli oyuncunun, bu konudaki son kararını sezon sonunda vereceğini belirttiği öğrenildi.

Almanya basınında yer alan bilgilere göre, Kara Kartal’ın başarılı kanat oyuncusuna 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi.

Spor 27 Mart 2018 14:58 Manchester Yusuf İçin GeliyorTrabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı izlemek için Avrupa'nın 7 büyük kulübü Galatasaray maçında tribünde olacak.

Kaynak: Ajanslar