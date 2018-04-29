R.Madrid-B.Münih maçını Çakır yönetecek
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid - Bayern Münih maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı
Şampiyonlar Ligi'nin en kritik maçı Cüneyt Çakır'ın!
FIFA kokartlı hakemimiz, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek.
5. KEZ YARI FİNAL MAÇI YÖNETECEK
Cüneyt Çakır, 2015 yılında yönettiği Şampiyonlar Ligi finali dışında, 5. kez Devler Ligi'nde yarı final yönetmiş olacak.
Kaynak: Ajanslar