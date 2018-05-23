Rizespor İbrahim Üzülmez'le sözleşme tazeledi!

Çaykur Rizespor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile masaya oturdu. Takımı Süper Lig'e taşıyan Üzülmez ile anlaşan yeşil mavililer 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'un Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda takımımızın başında başarılı bir performans sergileyen İbrahim Üzülmez, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek ekibimizin başında olacak. Yeni sözleşmenin hocamıza, ekibine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ajanslar