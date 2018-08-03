Sel felaketi dere yatağındaki evin korkunç görüntüsünü gözler önüne serdi!

Dün sel suları altında kalan Rize'de felakete sebep olacak bir gelişme yaşanmadı ancak dere yatağına yapılmış olan bir binanın korku verici görüntüsünü gözler önüne serdi.

Rize'de yaşanan sel felaketi sonrası Muradiye Belediye Başkanı Musa Sureyya Balcı sosyal medya hesabından "Allah'ım yardım et, batıyoruz" paylaşımı yapmıştı.

Bölgede halkına zor anlar yaşatan sel felaketinde neyse ki can kaybı yaşanmadı.

BİNALARIN DURUMU FELAKETE YOL AÇABİLİR

Ancak bölgeden gelen görüntülerde bazı binaların durumu korkuttu. Dere yatağına yapılmış, sağlam bir görüntü vermeyen binalar bir başka yağış sonrası felakete yol açabilir.

BİNA SAHİBİNİN SAVUNMASI: SORUN KÖPRÜDE

Sel sonrası boşaltılan kaçak olan 7 katlı binanın sahibi Mustafa Yazıcı, kendisini savundu. Yazıcı, "Güneşli havada geldiler, derede 2 teneke su varken ölçüm yapıp gittiler. 'Hazır köprü projesi' dediler, burada uyguladılar. Dere taştığı zaman köprünün altı tıkanıyor, sel basıyor. Bu köprü yapıldıktan sonra bu olaylar yaşanmaya başlandı. Dere üzerinde tarihi eser diye yatağı kapatan köprü yıkılmadı. Bunun neresi tarihi eser? Benim binamda bir sıkıntı yok. Dereye yapılan köprü benim evimi tehlikeye atıyor. Masa üzerinde yapılan projeyi gelip burada uyguluyorlar. Doğa da masa üzerinde yapılan projeyi bu hale getiriyor" dedi.

5 EV BOŞALTILDI

2 gündür etkisini sürdüren yağışlar dolayısıyla tedbir amacıyla 5 evin boşaltıldığı bilgisi verildi.

AFAD VE JANDARMA BÖLGEDE

Öte yandan AFAD ve jandarma ekipleri aralıkla yağışın devam ettiği bölgede inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca merkeze bağlı Taşlık köyünde heyelan riski bulunan bir evdeki yaşlı hasta, 112 ekiplerince alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA