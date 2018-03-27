Rize'de silahlı kavga: 3 yaralı

Rize'de çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde kardeş oldukları öğrenilen A.K. ve İ.K. ile Yunus ve Mustafa F. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine açılan ateş sonucu Yunus ve Mustafa F, A.K'nın tabancasından çıkan kurşunlarla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışan A.K. ve İ.K, polis tarafından yakalandı.

Kavga sırasında ayağından yaralandığı tespit edilen İ.K. da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA