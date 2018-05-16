Rize'de otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Karadeniz Sahil Yolu'nda refüje çarparak devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi ve kızı yaralandı
Rize'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp Gür (50) idaresindeki 06 AB 0630 plakalı otomobil, Derepazarı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda refüje çarparak devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Zehra (41) ve kızı Çağla Gür (14) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zehra Gür, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA