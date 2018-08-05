Rize'de mevlit yemeğinden yiyenler hastaneye kaldırıldı

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı bir köyde mevlit düzenlendi. Bu mevlit sonrası rahatsızlanan 29 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti.

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı bir köyde mevlit düzenlendi. Bu mevlit sonrası rahatsızlanan 29 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İyidere ilçesine bağlı Denizgören köyünde saat 14.00 sularında katıldıkları mevlit sonrası rahatsızlanan 12’si çocuk 29 kişi Rize Devlet Hastanesine başvurdu. Vatandaşların yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerinde duruldu.



Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Ajanslar