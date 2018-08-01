Rize'de heyelan meydana geldi: 3 motosikletli mahsur kaldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın sebebiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Olayda motosikletle bölgeye tura gelen 3 kişi mahsur kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

DERELER TAŞTI

Şiddetli yağış Rize merkez Çamlıbel ve Paşakuyu mahallelerinde bulunan bazı dükkanların da zemin katlarını su basmasına neden oldu. Yağışla debisi yükselen ve taşan dereler Güney Çevre Yolu'nda su birikintileri oluşturduğundan trafikte aksamalar meydana geldi.

YAĞIŞ UYARISI YAPILMIŞTI

Doğu Karadeniz kıyı kentlerinde şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların yarın ve cuma günü şiddetini artıracağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede perşembe ve cuma günleri görülecek yağışların, 48 saatlik süre zarfında Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yerel olarak bazı il ve ilçelerde toplamda metrekareye 100-200 kilogram yağış bırakacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar