Rize'de 15 köyde heyelan meydana geldi

Rize AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre etkili olan yağış dolayısıyla 15 köyde, yerleşim yerlerine yakın 40 noktada heyelan meydana geldi.

Rize AFAD İl Müdürlüğü yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, bölgede yağışın özellikle Pazar ve Ardeşen ilçesine bağlı köylerde etkili olduğu belirtildi.

15 KÖYDE HEYELAN

Yetkililer, iki ilçeye bağlı toplam 15 köyde yerleşim yerlerine yakın 40 noktada heyelanmeydana geldiğini ifade etti.

11 EV BOŞALTILDI



Pazar ilçesine bağlı köylerde 5, Ardeşen'in köylerinde ise 6 olmak üzere toplam 11 ev, heyelan riski nedeniyle boşaltıldı.

AFAD uzmanlarından oluşan ekibin, bölgede incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD ekiplerinin, dünden itibaren bölgedeki vatandaşların yardım talebi üzerine 8 noktada çalışma yaptığı bildirildi.

Öte yandan, DSİ ekipleri iş makineleri yardımıyla derelerde temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri ise kontrollü olarak ulaşım sağlanan Ardeşen-Çamlıhemşin yolu ve Ardeşen-Tunca beldesi yolunda temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA