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14 Nisan 2018 14:55 | Son Güncelleme: 14 Nisan 2018 15:23

''Reziller'' demişti! Çelişki dolu ziyaret.

CHP Lideri'ne sınır karakoluna giderken, partiye Grup Yorum'dan transfer edilen Hilmi Yarayıcı da eşlik etti.

''Reziller'' demişti! Çelişki dolu ziyaret.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sanatçılarla birlikte Mehmetcik'e moral vermeye gitmesini uzun bir süre eleştirdi.

Sanatçıları "reziller" olarak nitelendirerek ağır hakaretlerde bulunan CHP Lideri, bu tavrını değiştirerek Hatay'da askerleri ziyaret etti.

ÇELİŞKİ DOLU ZİYARET

Suriye sınırındaki Sakız Karakolu'nda askerlerle birlikte çay içen Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler dikkatlerden kaçmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki

DAĞLARA GEL ŞARKILARI SÖYLÜYORDU....

Terör örgütüne hayranlık şarkıları besteleyen Grup Yorum'dan partiye transfer edilerek Hatay Milletvekili yapılan Hilmi Yarayıcı da CHP Lideri'nin yanında karakola girdi. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki

POLİSE PARMAK SALLAYAN İSİM

Kılıçdaroğlu'na eşlik eden diğer isim ise Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi oldu.

Hakverdi, 2013 yılında çıkarılan sokak olaylarında polislerle karşı karşıya gelmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay ziyaretindeki büyük çelişki

FOTOĞRAF: CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Kılıçdaroğlu


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