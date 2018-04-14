''Reziller'' demişti! Çelişki dolu ziyaret.

CHP Lideri'ne sınır karakoluna giderken, partiye Grup Yorum'dan transfer edilen Hilmi Yarayıcı da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın sanatçılarla birlikte Mehmetcik'e moral vermeye gitmesini uzun bir süre eleştirdi.

Sanatçıları "reziller" olarak nitelendirerek ağır hakaretlerde bulunan CHP Lideri, bu tavrını değiştirerek Hatay'da askerleri ziyaret etti.

ÇELİŞKİ DOLU ZİYARET

Suriye sınırındaki Sakız Karakolu'nda askerlerle birlikte çay içen Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler dikkatlerden kaçmadı.

DAĞLARA GEL ŞARKILARI SÖYLÜYORDU....

Terör örgütüne hayranlık şarkıları besteleyen Grup Yorum'dan partiye transfer edilerek Hatay Milletvekili yapılan Hilmi Yarayıcı da CHP Lideri'nin yanında karakola girdi.

POLİSE PARMAK SALLAYAN İSİM

Kılıçdaroğlu'na eşlik eden diğer isim ise Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi oldu.

Hakverdi, 2013 yılında çıkarılan sokak olaylarında polislerle karşı karşıya gelmişti.

FOTOĞRAF: CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi

Kaynak: Ajanslar