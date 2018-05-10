Rezidanslar kraliçesi yine aday oldu!

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, yeni dönemde de milletvekili olmak için başvurusunu yaptı.

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde CHP'nin İstanbul milletvekili aday adayları belli oldu.

YSK'nın açıklamasından sonra saha çalışmalarına başlayacak olan aday adayları arasında İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin de olması dikkatlerden kaçmadı.

CHP'li İlgezdi, milletvekilliği döneminde skandallarıyla gündemden düşmemişti.

TERÖRİST İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Terör örgütlerine karşı mücadelenin üst düzeye çıktığı dönemde, İstanbul'da bir teröristin cenazesine katılan Gamze Akkuş İlgezdi, gözyaşlarını tutamamıştı.

İlgezdi'nin skandalları terör cenazesine katıldıktan sonra da devam etti.

REZİDANSLAR KRALİÇESİ

Adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan İlgezdi'nin milyon dolarlık rezidans dairelerine sahip olduğu belgelenmişti.

Kaynak: Ajanslar