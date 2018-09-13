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13 Eylül 2018 08:05 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2018 08:06

Reza Zarrab'ın yanında görüntülenen kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın New York'ta birlikte suşi yerken görüntülendiği kadının Ebru Gündeş'in eski arkadaşı olduğu öğrenildi.

Reza Zarrab'ın yanında görüntülenen kadının kimliği belli oldu

Amerika'da Türkiye'ye karşı tezgahlanan kumpas davasının baş aktörü Reza Zarrab, aylar sonra New York'ta bir kadınla suşi yerken görüntülendi.

Ebru Gündeş ile hala evli olan Zarrab'ın yanındaki kadının kim olduğu merak konusu oldu.

HAYRANIYDI ARKADAŞI OLDU

Bir dönem Gündeş'in hayranı olan daha sonra yakın arkadaşlığını kazanan kadının Ayşegül Akgün olduğu ortaya çıktı.

ARTIK GÖRÜŞMÜYORLAR

Ebru Gündeş'ten konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, ünlü şarkıcının Ayşegül Akgün ile uzun zamandır arasının bozuk olduğu ve görüşmedikleri öğrenildi.

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Reza ZarrabTürkiye


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