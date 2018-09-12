Reyhanlı saldırısının faili yakalandı!

MİT, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirdi.

MİT, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirdi.

MAVİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Lazkiye’deki nokta operasyonda, Reyhanlı saldırısında Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayıp failleri yönlendiren Yusuf Nazik'i yakaladı.

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategorideki Reyhanlı saldırısının organizatörü Nazik, güvenli yollardan Türkiye’ye getirilip sorguya alındı.

Tüm aşamalarının MİT unsurlarınca gerçekleştirildiği operasyonla ele geçirilen Nazik, ön sorgusunda Reyhanlı saldırısını planladığını itiraf etti.

''PİŞMANIM''

Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak."ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

MİT Başkanlığı böylece, FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye’de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu. Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi. Türkiye, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında "terörle kaynağında mücadele" amacıyla sınır ötesi operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonla, başta PKK ve FETÖ üyesi olmak üzere çok sayıda terörist Türkiye’ye getirildi.

SALDIRIDA 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018’de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı. Yusuf Nazik’in de aralarında bulunduğu firari durumdaki 8 terörist ise kırmızı bültenle aranıyordu.

Gündem 12 Eylül 2018 11:25 Reyhanlı katliamı faili Yusuf Nazik kimdir?Reyhanlı saldırısının faili olarak belirlenen Yusuf Nazik kimdir sorusu merak ediliyor? Yusuf Nazik kimdir ve kaç yaşında? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Kaynak: Ajanslar