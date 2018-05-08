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Resmen zincirleme kaza, işte felaketten bir saniye önce çekilmiş nokta foto..

Resmen zincirleme kaza, işte felaketten bir saniye önce çekilmiş nokta foto..

Bir trajedi saldırısından önce tam o anı kapsayan bir fotoğrafla nadiren karşılaşırız. Bu nedenle, bu tür görsellerle karşılaştığımızda, onlar genelde tarihin bir parçası haline gelir ve asla unutulmazlar. Bu fotoğrafların gününün geldiğinde kutlanması değil, her zaman hayatın nasıl öngörülemez ve acımasız olabileceğini hatırlatmaları gerekiyor. Bu tür anların varlığı fotoğraf makinesine yakalandığında, bize yaşamın her an son bulabileceğini veya hayatta her an her şeyin olabileceğini gösteriyor. Bugün, trajediden hemen önce çekilmiş 30 inanılmaz fotoğraf sunuyoruz. İşte onlar:
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Yaşam 08 Mayıs 2018 - 15:34

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