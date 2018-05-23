Almanya resmen elinden kaçırdı! Özcan artık Milli Takım'da

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Stuttgart forması giyen Berkay Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın, 28 Mayıs'ta İran, 1 Haziran'da Tunus ve 5 Haziran'da Rusya ile yapacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Almanya'nın VfB Stuttgart Kulübünde oynayan Berkay Özcan, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosuna dahil edildi." ifadeleri kullanıldı.

Almanya Milli Takımı'nda oynaması da söz konusu olan Berkay için Lucescu bizzat Almanya'ya giderek oyuncuyu ikna etti.



İlk kez A Milli Takım kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki futbolcu, daha önce 2 kez Ümit Milli, 13 kez de 19 Yaş Altı Milli Takım formalarını giydi ve 5 gol kaydetti.