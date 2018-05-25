Resimli cuma mesajları - 25 Mayıs

Resimli Cuma mesajları 25 Mayıs tarihinde insanlar tarafında sıkça aranıyor. En güzel Resimli cuma mesajları ile ilgili tüm her şeyi sizler için derledik.

11 ayın sultanı Ramazan ayının ikinci cumasını Müslüman alemi olarak eda edeceğiz. Her hafta cuma günü olduğu gibi bu hafta cuma günü de Resimli cuma mesajları kullanıcılar tarafından internette aranıyor. İnternet kullanımının yoğun olarak arttığı günümüzde insanlar cuma günleri birbirlerine cuma mesajı gönderiyorlar. Cuma gününü tebrik etmek içinde tercih edilen yollardan birisi resimli cuma mesajları. Kullanıcılar birbirinden güzel mesajları sevdiklerine, dostlarına ve ailesine göndererek onları mutlu etmek istiyor. Bizde haberimizde en güzel resimli cuma mesajlarını Ajans Haber ekibi olarak sizler için derledik.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları, her hafta çok geniş kullanıcı kitlesi tarafından ihtiyaç duyuluyor. Cuma günlerine ayrı bir anlam katan Cuma Mesajları, son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile de daha çok talep görmeye başladı. Resimli Cuma mesajları bu mübarek Ramazan ayında internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Müslüman alemi her hafta olduğu gibi birbirlerine Resimli cuma mesajları göndererek bu mübarek günlerini kutluyorlar.

İşte birbirinden güzel Resimli cuma mesajları...

'Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.''

''Allah’ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı cumaIar..''

''Allah’ım, Habibin Muhammed Mustafa’ya (sallallahü aleyhi ve sellem), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.''

''Ya Rabbi Tövbelerimizi kabul eyle, sıhat, afiyet nasip eyle, kazancımızı bereketli, kalblerimizi ve evlerimizi huzurla doldur İnşaallah. Sevdiğin evliya zatların hatırı için dualarımızı kabul buyur... Hayırlı Cumalar''

''Allah-ü teâlâ`nın rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Gününüz ve Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar''

''Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenIerden eyle! Hayırlı CumaIar.''





''ALLAH'IM...Sen seni anlatan dilleri...Seni anlatan halleri...Ugrunda gecen günleri...Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri...; ihsan eyle...ilahi iman verdin ; daim eyle...ihsan verdin ; kaim eyle... Bu mesaji okuyan kulunu "Cennetinle, cemalinle müserref eyle" (Amin)

''Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar.....''

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.''

''Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı cumalar..''

''Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.''

''Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah-ü teâlâ herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşaallah…''

''Ya Rabbim! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.''

''Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.''

''Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.''

''Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.''

''Rabbim! Benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırıya gitmemi ve Senin benden çok daha iyi bildiğin hallerimi af eyle. Yüce Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen; kasıtlı yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle! (Amin) . Hayırlı Cumalar.''

''Her "cuma" bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun Hayırlı Cumalar.''

''Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme. Hayırlı cumalar.''

''- Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.''

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Ey Rabbim…Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Kaynak: AjansHaber