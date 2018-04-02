Rekor avcısı 'Bafetimbi Gomis'
Bafetimbi Gomis, ligde çıktığı 26. maçında 26. golünü atarak rekora bir adım daha yaklaştı.
Süper Lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olma yolunda bir adım daha atan Gomis, 26'şar gollü Elvir Boliç ile Mario Gomez'i yakaladı ve 28 gollü Alex'in tahtını sallamaya devam etti.
Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcular:
Alex de Souza: 28 gol
Mario Gomez: 26 gol
Elvir Boliç: 26 gol
Bafetimbi Gomis: 26 gol
Kaynak: Ajanslar