Rekor avcısı 'Bafetimbi Gomis'

Bafetimbi Gomis, ligde çıktığı 26. maçında 26. golünü atarak rekora bir adım daha yaklaştı.



Süper Lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olma yolunda bir adım daha atan Gomis, 26'şar gollü Elvir Boliç ile Mario Gomez'i yakaladı ve 28 gollü Alex'in tahtını sallamaya devam etti.

Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcular:

Alex de Souza: 28 gol

Mario Gomez: 26 gol

Elvir Boliç: 26 gol

Bafetimbi Gomis: 26 gol

Kaynak: Ajanslar