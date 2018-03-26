Rekabet Kurumu'ndan Doğan Holding Açıklaması!

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Doğan Şirketler Grubu Holding'in medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin Demirören Holding AŞ'ye satışının rekabete aykırı olduğu iddialarına ilişkin konuştu.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz. Dosya gelecek, orada pazar payları var, vesaire... İlgili kriterlere göre bakılacak. Şu aşamada herhangi bir müracaat yapılmadan bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok." dedi.

Torlak, Altınbaş Üniversitesi'nin, üniversitenin Bağcılar'daki yerleşkesinde düzenlediği Rekabet 4.0 Paneli'nde yaptığı konuşmada, dijitalleşen dünyada Rekabet Kurumu olarak ev ödevlerini yapmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Bugünlerde 5G'nin konuşulduğunu, genişbant internetten fiber internete geçildiğini, insanların akıllı cihazlarla kendi üretimlerini direkt pazara sunabildiğini dile getiren Torlak, fiziki olarak ulaşılamayacak pazarlara erişilebildiğini, ödemelerin mobil olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Torlak, Amazon'un Almanya'da elektronik ticaretteki payının yüzde 25, toplam perakende ticaretteki payının ise yüzde 14 olduğunu, bu şirketin yakında Türkiye'ye gireceğini, rekabet açısından birçok ekonomik platformu etkileyeceğini söyledi.

Nesnelerin interneti, büyük veri ve Endüstri 4.0 gibi kavramlara değinen Torlak, inovasyon, yenilik, gelişim gibi olguların, marjinal maliyeti sıfır noktasına indirip rekabeti fiyatla değil de fiyatın dışındaki unsurlarla gerçekleştirilmesine yol açtığını kaydetti.

Torlak, akıllı nesnelerin piyasayı yönetir hale geldiğini belirterek, "İnsanların ve ürünlerin de serbest piyasada çok daha hızlı dolaşımına şahit oluyoruz. Bu, insanları daha küresel bir tüketici haline getiriyor. Her türlü etkileşim veri ve yazılımlarla yönetilebilir hale geliyor." diye konuştu.

Dijitalleşmede temel noktanın, rekabetin yıkıcı bir şekilde dönüşmesi ve bozulmasının önüne geçebilmek olduğunu vurgulayan Torlak, burada karşılarına marka, patent ve telif hakları gibi konuların çıktığını, bu hakların küresel ölçekte korunması konusunun da olduğunu vurguladı.

Teknolojideki gelişmelerin yol açtığı değişimlere de işaret eden Torlak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim faaliyet alanımız açısından baktığımızda rekabet hukukundaki değişiklik ihtiyaçları... Bugünlerde biz de mehaz mevzuatımız olan AB hukuku kapsamında ihtiyacımız olan birkaç hususu uzlaşma başta olmak üzere dönemimiz kuralı kapsamında yürüyen süreçleri, devam eden dosyalar bakımından eğer gerçekten sonucu itibarıyla çok da anlamlı bir yere varmayacağına kanaat getirilen dosyaları kesmek ya da bazı süreleri, dolayısıyla kurumsal kapasitemizi daha etkin kullanmak bakımından birkaç maddelik değişikliğimiz yakında zannediyorum Meclis'imize gelecek. Biz de bu kapsamda kendi ihtiyacımıza uygun değişikliklerle ilgileniyoruz."

Rekabet Kurulu'nca sahibinden.com'a açılan soruşturma

Ömer Torlak, platform ekonomilerinin yıkıcı etkileri karşısında rekabetin korunmasının önemine dikkati çekerek, platform ekonomilerinin tüketiciye ciddi faydalar ürettiğini, mal ve hizmetlerin arama ve işlem maliyetlerini düşürdüğünü, arz ve talebin buluşmasını kolaylaştırdığını, piyasalara giriş engellerini azalttığını söyledi.

Platform ekonomilerine yönelik olarak tüm dünyada olduğu gibi kendilerinin de çalıştığını dile getiren Torlak, şunları kaydetti:

"Hakim durum söz konusu olursa platform ekonomisi bakımından tüketiciden daha yüksek bedel talep edilebilir. Örnek, sahibinden.com... Yürüyen bir süreç bizim açımızdan... Yürüyen süreçle ilgili detay bilgi vermek uygun olmaz. Ama eğer kullanıcılardan geçmiştekinden çok daha yüksek bir kira bedeli talep ederseniz ve bu kira bedeli, gerçekleştirdiğiniz inovasyonlar ve yeniliğin maliyetlerinin çok çok üzerindeyse o takdirde bunun bir izahı olmalı. Yani daha önce bin lira yıllık bedel istediğiniz kullanıcıdan 50 bin lira, 100 bin lira bedel istemeye başladığınızda burada evet, bu platform ekonomisinin inovasyonunu güçlendirme, yeniliğini ve güvenliğini artırma gibi birtakım Ar-Ge çabalarınız makul karşılanabilir ama gerçekten makulle izah edilemeyecek bir noktaya gelindiği zaman nihayetinde bu bedel müşteriye yansıtılacağı için tüketici zarar görecektir."

Doğan Grubu'nun medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin satışı

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, etkinliğin ardından bir gazetecinin, Doğan Şirketler Grubu Holding'in medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin Demirören Holding AŞ'ye satışının rekabete aykırı ve Rekabet Kurumu'nca engellenmesi gerektiği yönünde iddialar olduğunun hatırlatılması üzerine, "Şu aşamada bir şey söylemek mümkün değil. Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz. Dosya gelecek, orada pazar payları var, vesaire... İlgili kriterlere göre bakılacak. Şu aşamada herhangi bir müracaat yapılmadan bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok." ifadelerini kullandı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da bilişim ve teknolojide meydana gelen değişimlerin hukuka, ekonomiye ve diğer alanlara etkilerini ele alan ve bu konuda faaliyetler gerçekleştiren öncü üniversite olduklarını söyledi.

Kaynak: Ajanslar