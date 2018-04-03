Reina saldırısında 'Ajan ' olduğu iddia edilen ABD'li Türkiye'ye geldi

Reina gece kulübüne yönelik terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bir ABD vatandaşı da vardı. Saldırıdan 1 gün sonra ülkesine döndüğü için ajan olduğu iddia edilmişti.

Ortaköy'deki gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 79 kişi yaralandı. Aralarında saldırıyı gerçekleştiren DAEŞ'li terörist Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 43'ü tutuklu 57 sanıklı davada ilginç bir isim hakim karşısına çıktı. ABD vatandaşı William Jacob Raak, terör saldırısında kalçasından yaralanmıştı. Saldırıdan bir gün sonra 2 Ocak'ta hemen ülkesine döndü. Havalimanında kameralar önündeki rahat tavırları dikkat çekmiş, komplo teorilerine yol açmıştı. Günlerce ABD'linin ajan olduğu iddia edildi.

"SİLAHSIZ SEN BİR HİÇSİN"

Raak aylar sonra tekrar İstanbul'a geldi. Silivri'deki davaya katılıp müşteki olarak ifade veren Raak, silah ve savunma sanayii üzerine şirketi olduğunu söyledi. İstanbul'a da tatil için geldiğini belirtti. Kendi isteğiyle duruşmaya katıldığını söyleyen Raak, "Saldırganın yüzüne iki çift laf etmek için gelmiştim" dedi. Terörist Masharipov'u teşhis ederken "Evet saldırgan buydu. Silahsız sen bir hiçsin" dedi. Masharipov'un avukatı ABD'li tanığa, ABD istihbarat teşkilatıyla ilgisinin olup olmadığını sordu. O ise sadece eğlence için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Kaynak: Ajanslar